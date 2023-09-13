XVI Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ проходит в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана 12-13 сентября проходит XVI Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества независимых государств «Через взаимодействие культур к содружеству и миру», для участия в котором в Бишкек прибыло более 200 делегатов из стран Содружества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Форум является крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве Содружества, который поочередно проводится в столицах стран СНГ. Основная тема встречи посвящена роли межкультурного диалога и взаимодействия. На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят новые форматы сотрудничества в образовании, молодежные инициативы в сфере волонтерского движения, формирование межкультурного диалога. Центральная панельная дискуссия посвящена главной теме 2023 года в СНГ, который был объявлен Годом русского языка как средства межнационального общения.

В поздравительной речи глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался о значимости интеллигенции, которая, по его словам, как путеводная звезда «Сириус» издревле и по настоящее время является квинтэссенцией повсеместного развития.

«В Древнем Риме воины легиона делились на разряды, выдающихся и опытных воинов называли «интеллигентами», которые во всех битвах играли ключевую роль и решали исход сражения. Воины-интеллигенты разрабатывали тактику и стратегию хода сражения, благодаря которым побеждали. В современную эпоху истинную мощь страны отражает интеллигенция, она играет основополагающее значение в становлении миропорядка», - подчеркнул председатель Кабмина КР.

«Культура и коммуникация – тождественные понятия. Основываясь на этом, я образно представляю себе культуру в виде айсберга, в основе которого лежат культурные ценности и нормы, а вершиной является поведение человека, основанное на них и проявляющееся прежде всего в коммуникации.

Испокон веков интеллигенция была тем маяком и движущей силой, которая благодаря своим дальновидным и профессиональным знаниям, смотрела на десятки лет вперед и формировала общественный строй при смене эпох.

Сегодня, в период «четвертой промышленной революции» и глобальных преобразований особую актуальность приобретает феномен «неоэкономики» - цифровой и креативной, основанной на интеллектуальных способностях человека», - отметил глава правительства.

Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Арман Жудебаев подчеркнул необходимость качественного обновления гуманитарного сотрудничества в СНГ, которое будет способствовать дальнейшему углублению, взаимопониманию между народами, сохранению их общего культурного наследия и гуманистических ценностей, развитию человеческого потенциала и научно-образовательных возможностей, обеспечению экономического прогресса. Это масштабное мероприятие гуманитарного характера, позволяющее содействовать обеспечению схожих интересов наших стран и Содружества в целом.

В рамках Форума состоялась церемония награждения лауреатов межгосударственных премий СНГ «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов». Одним из обладателей межгосударственной премии СНГ в гуманитарной сфере «Звезды Содружества» 2022 года стал представитель из Казахстана, директор оперной труппы ГТОБ «Астана Опера», профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Азамат Желтыргозов, который поделился своими впечатлениями.

«Очень рад находиться в братской Кыргызской Республике, где часто бываем с концертами и гастролями, поддерживаем и развиваем тесное сотрудничество. Для меня вдвойне приятно быть обладателем второй межгосударственной премии стран-участниц СНГ. В 2016 году в Бишкеке я был лауреатом международной премии «Содружество дебютов» для молодых талантов в возрасте до 35 лет. Будучи директором оперной труппы ГТОБ «Астана Опера», одного из лучших на пространстве Центральной Азии, я горд, что наш театр в моем лице стал обладателем высшей награды СНГ. Эта премия является оценкой моего труда в оперном и вокальном искусстве, которое я развиваю у себя в стране. Получение высокой награды дает мне стимул для дальнейшего творческого роста и развития казахского, национального искусства, в том числе оперного. Своими усилиями хотелось бы, чтобы искусство в мире преобладало. У музыки нет языка и национальности, она объединяет все народы и нации», - отметил казахстанский лауреат.

Лауреатом международной премии «Содружество дебютов» 2022 года среди молодых специалистов стал преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин и арт-менеджмента Казахского национального университета искусств, мастер-изготовитель традиционных жильных струн для казахских музыкальных инструментов, автор музыкальных и научных проектов Бабыр Аргынов.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» и международная премия «Содружество дебютов» учреждены Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Она ежегодно присуждаются за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из государств-участников СНГ, так и Содружества в целом.

Первый день XVI Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ завершился торжественным концертом молодежного симфонического оркестра СНГ с выступлением лауреатов межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», азербайджанской оперной певицы Динары Алиевой и заслуженного деятеля Казахстана, оперного певца Азамата Желтыргозова.