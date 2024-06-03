XIX заседание форума ШОС состоится в Ташкенте

В Ташкенте 5 июня состоится XIX заседание форума Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на УзА.

Мероприятие пройдет под председательством узбекской стороны и организовано Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

В форуме на тему «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания» примут участие более 40 экспертов из 10 стран, в том числе специалисты национальных исследовательских центров стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Повестка дня будет состоять из обсуждения трех основных сессий, посвященных приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ШОС, повышению эффективности ШОС на современном этапе развития, дальнейшему развитию форума ШОС.

Планируется подписание протокола заседания, в котором будут отражены подходы и видение государств-участников ШОС по обсужденным вопросам.