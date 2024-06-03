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    11:37, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    XIX заседание форума ШОС состоится в Ташкенте

    ШОС
    Фото: УзА

    В Ташкенте 5 июня состоится XIX заседание форума Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на УзА.

    Мероприятие пройдет под председательством узбекской стороны и организовано Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

    В форуме на тему «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания» примут участие более 40 экспертов из 10 стран, в том числе специалисты национальных исследовательских центров стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

    Повестка дня будет состоять из обсуждения трех основных сессий, посвященных приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ШОС, повышению эффективности ШОС на современном этапе развития, дальнейшему развитию форума ШОС.

    Планируется подписание протокола заседания, в котором будут отражены подходы и видение государств-участников ШОС по обсужденным вопросам.

    Теги:
    ШОС Узбекистан Мировые новости Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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