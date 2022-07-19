19 Июля 2022 19:00

XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022 пройдут в сентябре 2023 года

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022, запланированные на сентябрь текущего года, пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай). Об этом говорится в сообщении Олимпийского Совета Азии (ОСА), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ОСА, XIX Азиада, которую первоначально планировалось провести с 10 по 25 сентября 2022 года, состоится в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Как ранее сообщалось, в мае текущего года Исполнительный совет ОСА принял решение отложить XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022.

На Азиатских играх в Ханчжоу будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину. На соревнованиях разыграют 482 золотые медали.





Фото: ocasia.org



