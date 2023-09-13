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    16:18, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    XIV Национальные Дельфийские игры начинаются в Астане

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    Фото: пресс-служба Дельфийского комитета
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13-17 сентября в Астане пройдут XIV Национальные Дельфийские Игры «SILK WAY CREATIVE GAMES». Об этом сообщила руководитель отдела по развитию культуры и искусства столичного Управления культуры Ақерке Жұманбаева на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила А. Жұманбаева, с 30 апреля по 5 сентября Национальный Дельфийский комитет провел региональные отборочные туры, по итогам которых определены сильнейшие таланты областей страны и сформированы региональные сборные для участия в Национальных Дельфийских Играх. В текущем году Национальные Игры пройдут в Казахстане в 14-й раз, в Астане в 4-й раз.

    «Игры пройдут по 14 конкурсным номинациям в двух возрастных категориях – 10-15 лет и 16-25 лет. Участники будут соревноваться в игре на фортепиано, скрипке, академическом пении, народных инструментах, народной песне, народном танце, современном танце, фотографии, дизайне одежды, художественном чтении, театральном искусстве, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве, пении на языке жестов», – сказала А. Жұманбаева.


    По ее словам, ожидается, что в Играх примут участие 500 конкурсантов из 17 регионов Казахстана. Победители представят страну на предстоящих международных Дельфийских Играх 6-10 октября 2023 года в Бишкеке, столице Кыргызстана.

    Также спикер сообщила, что в Астану уже прибыли участники из нескольких областей. Сегодня в 18:00 во Дворце Жастар пройдут танцевальные конкурсы и другие состязания.

    14 сентября в 14:00 в городском Доме Дружбы состоится Стратегическая сессия в формате DELIVERY UNIT «Адал азамат. Франкенштейн или национальная идея?» с участием общественных деятелей, депутатов Парламента РК, представителей международного Дельфийского комитета, деятелей культуры со всех регионов страны, специального гостя – профессора турецкой музыки Стамбульской консерватории.

    Также завтра в 19:00 состоится грандиозная церемония открытия Игр во Дворце «Жастар», где выступят победители разных лет и звезды казахстанской эстрады.


    15-16 сентября с 10:00 в конкурсные дни во Дворце «Жастар» пройдут номинации «Эстрадное пение» и «Жестовое пение», во Дворце школьников им.Аль-Фараби начнутся состязания исполнителей народных и современных танцев, а также по категории «народные инструменты и пение».

    15 сентября в 10:00 на сцене Дворца школьников имени М.Утемисова начнутся конкурсные спектакли – молодежные театры представят свои конкурсные работы, а также зрители смогут увидеть выступления мастеров художественного чтения.

    16 сентября в 19:00 Игры завершатся Гала-концертом победителей, где выступят члены Национальной Дельфийской сборной – победители XIV Национальных Игр.


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