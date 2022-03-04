XIII зимние Паралимпийские игры официально стартуют в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Церемония открытия XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине пройдет 4 марта. Торжественное спортивное мероприятие состоится на столичном Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

XIIIзимние Паралимпийские игры официально стартуют в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Церемония открытия XIII зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине пройдет 4 марта. Торжественное спортивное мероприятие состоится на столичном Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана определен бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

В состав паралимпийской сборной Казахстана вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Спортсмены разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде.

Первой дисциплиной с участием казахстанских паралимпийцев станет парабиатлон. Казахстан представляют Сергей Усольцев и Александр Герлиц. Соревнования пройдут 5 марта в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.

Эстафета паралимпийского огня стартовала в среду в Храме Неба в Пекине и в пятницу пламя Игр будет зажжено на Национальном стадионе «Птичье гнездо», что ознаменует официальный старт зимних XIII Паралимпийских игр 2022 года.

Напомним, что предыдущие, XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

В Играх в Пхенчхане в общей сложности приняли участие 563 спортсмена (430 мужчин и 133 женщины), представляющие 49 национальных паралимпийских комитетов. Спортсмены соревновались в 80 медальных видах спорта в шести видах.

Игры в Пхенчхане-2018 побили все международные рекорды по трансляции и онлайн просмотру, собрав больше вещателей и зрителей, чем когда-либо ранее на Паралимпийских зимних играх за пределами принимающей страны.

Согласно данным Nielsen Sports, опубликованным от имени Международного паралимпийского комитета (МПК) в 2018 году, Игры в Пхенчхане транслировались более чем на 100 территориях и привлекли совокупную аудиторию в 2,02 миллиарда человек. Еще 251,5 млн человек были охвачены освещением Игр на цифровых медиаканалах МПК.

В Пхенчхане Соединенные Штаты возглавили медальный зачет с 36 медалями, включая 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Второе место занял паралимпийский комитет России с 24 медалями (восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых). Канада (28-8-4-16), Франция (20-7-8-5) и Германия (19-7-8-4) завершили пятерку лидеров в таком порядке. В общей сложности 26 из 49 стран-участниц попали в таблицу медалей.

Среди лучших индивидуальных выступлений словацкая спортсменка Генриета Фаркашова доминировала в горнолыжном спорте среди слабовидящих (женщины), завоевав четыре золотых и одну серебряную медаль.

Среди мужчин наибольшего успеха добился канадский слабовидящий лыжник Брайан Маккивер, завоевавший три золота и бронзу, а Тео Гмур из Швейцарии завоевал три золотые медали в слаломе-гиганте, супергиганте и скоростном спуске в Пхенчхане.

Голландская сноубордистка Бибиан Ментель-Спее завоевала двойное золото всего через два месяца после операции по удалению раковой опухоли.

Среди команд США завоевали третью подряд золотую медаль в пара-хоккее, победив в финале Канаду со счетом 1:0.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них примут участие более 700 спортсменов из 49 стран.