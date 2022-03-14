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    20:18, 13 Март 2022 | GMT +6

    XIII Паралимпийские игры в Пекине официально закрылись

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине на Национальном стадионе «Птичье гнездо» завершилась церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе торжественной спортивной церемонии состоялся парад паралимпийцев, а после спуска паралимпийского флага эстафета была передана следующим хозяевам Игр – итальянским Милану и Кортина-д’Ампеццо, которые примут состязания в 2026 году.

    «После трех Игр подряд в Азии Паралимпийское движение стало больше и сильнее. Если Пекин 2008 года положил начало новой главе развития паралимпийского движения, то Пекин 2022 года ознаменовал новый рассвет зимних Паралимпийских игр», - заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

    Затем глава МПК объявил Игры закрытыми и призвал спортсменов-паралимпийцев всего мира снова встретиться в Милане и Кортина-д’Ампеццо через четыре года.

    Медальный зачет Паралимпийских игр возглавила сборная Китая с 61 медалью: 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых; второе место заняла команда Украины (11-10-8), третье – Канады (8-6-11).

    Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью расположилась на 17-м месте.

    XIII зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине прошли с 4 по 13 марта.




    Теги:
    Спорт Китай Олимпиада-2022
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