XIII Паралимпийские игры в Пекине официально закрылись

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине на Национальном стадионе «Птичье гнездо» завершилась церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе торжественной спортивной церемонии состоялся парад паралимпийцев, а после спуска паралимпийского флага эстафета была передана следующим хозяевам Игр – итальянским Милану и Кортина-д’Ампеццо, которые примут состязания в 2026 году.

«После трех Игр подряд в Азии Паралимпийское движение стало больше и сильнее. Если Пекин 2008 года положил начало новой главе развития паралимпийского движения, то Пекин 2022 года ознаменовал новый рассвет зимних Паралимпийских игр», - заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Затем глава МПК объявил Игры закрытыми и призвал спортсменов-паралимпийцев всего мира снова встретиться в Милане и Кортина-д’Ампеццо через четыре года.

Медальный зачет Паралимпийских игр возглавила сборная Китая с 61 медалью: 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых; второе место заняла команда Украины (11-10-8), третье – Канады (8-6-11).

Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью расположилась на 17-м месте.

XIII зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине прошли с 4 по 13 марта.







