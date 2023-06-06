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XII летняя Универсиада стартовала в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 21:07
XII летняя Универсиада стартовала в Актау Фото: gov.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады среди студентов высших учебных заведений Республики Казахстан. В спорткомплексе «Мангистау-Арена» собрались тысячи человек и посмотрели шоу-программу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Торжественный парад спортсменов-участников Универсиады украсил сцену. Для гостей вечера была представлена театрализованная постановка «Сила совершенства – знания и наука!».

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев открыл официальную часть церемонии и пожелал участникам удачи. Также выступил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ералиев, который отметил, что со стороны главы государства и правительства набирает обороты работа по привлечению студенческой молодежи к спортивным мероприятиям республиканского и международного уровня. Прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан и XII летняя Универсиада была объявлена открытой.

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Победители Универсиады получат путевки на XXXI Всемирную летнюю Универсиаду, которая пройдет с 28 июля по 8 августа в Китае и II тюркскую Универсиаду, которая пройдет 24-29 сентября в Туркестане.

Флаг Всемирной Универсиады вынесли чемпионы мира, мастера спорта международного класса Yessenov University М. Каналиева, Ж. Сторкбай, Н.Галымбекулы, О. Алтынбек. Праздничный вечер продолжился концертной программой.

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XII летняя Универсиада, впервые проводимая Yessenov University при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, стартовала 24 мая. На месяц – до 24 июня запланированы студенческие соревнования по 17 видам спорта, 20 соревнованиям. В Универсиаде принимают участие более 3 тысяч студентов из 55 университетов страны.

Церемония закрытия Универсиады запланирована на 22 июня.

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Вузы   Спорт   Мангистауская область   Универсиада  
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