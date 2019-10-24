XI международная практическая конференция учителей проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит XI международная практическая конференция «Учителя, меняющие мир школы» организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 2 тысяч педагогов приехали в столицу. Это лучшие учителя, ученые, руководители образовательных организаций из всех регионов республики, а также зарубежные педагоги из 17 стран мира.

«Хочется отметить слова бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля, что учителя обладают такой властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Я думаю, это правда. Учителя имеют колоссальный доступ к формированию граждан каждой страны в отдельности и глобального мира в целом. Профессия педагога является одной из важнейших в современном мире, ведь педагог - главная ключевая фигура в обществе. Именно от педагога и от его личности зависит воспитание и образование детей, а значит - будущее всей страны и всего мира. Без учителя даже самые хорошие книги останутся непрочитанными, а возможности самого современного учебного оборудования не будут реализованы в полной мере», - сказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.

В своей речи аким подчеркнул, что тема повышения статуса учителей и их роли в постоянно меняющемся мире актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире.

«Среди ключевых спикеров конференции и участников мы видим имена ученых из разных стран. Среди нас - гости из США, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Сингапура, России, стран Центральной Азии и других. Активными участниками конференции являются наши казахстанские педагоги и ученые. Я рад, что учителя со всех регионов нашей страны имеют возможность участвовать в этой конференции и могут обменяться опытом. Эта конференция уже в 11-й раз проводится в нашей любимой столице»,- заключил аким Нур-Султана.

Председатель правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидинова отметила, что профессия учителя сейчас в процессе модернизации на государственном уровне. Среди учителей, учащихся, родителей и целого общества меняется восприятие роли преподавателя в обществе.