X Маска позволяет пользователям публиковать контент для взрослых

Платформа социальных сетей X заявляет, что теперь официально разрешит людям показывать контент для взрослых по обоюдному согласию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Associated Press News.

На веб-сайте компании из Сан-Франциско сообщается, что пользователи «должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, при условии, что они производятся и распространяются по обоюдному согласию. Сексуальное выражение, будь то визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения».

Материалы для взрослых были разрешены и в Twitter до покупки ее в 2022 году Илоном Маском, хотя официальной политики не существовало.

На сайте Х отмечено, что будет запрещен контент, пропагандирующий эксплуатацию, несогласие или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение. Также не разрешат публиковать контент для взрослых в «очень заметных» местах, таких как фотографии профилей пользователей или баннеры.

Политика X отличается от других платформ социальных сетей, таких как Instagram и Facebook от Meta, а также TikTok и YouTube от Google.

Доцент кафедры коммуникаций Корнеллского университета Брук Эрин Даффи считает, что Х стремится отличиться от своих конкурентов, которые маргинализировали авторов и художников на других платформах социальных сетей, ограничивая наготу или сексуальное самовыражение.

X просит пользователей, которые регулярно публикуют контент для взрослых, изменить настройки мультимедиа, чтобы все их изображения и видео отмечались предупреждением о контенте. Для этого пользователям необходимо подтвердить, что они хотят увидеть опубликованный материал, прежде чем они смогут его просмотреть.