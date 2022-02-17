WTT Youth Contender: результаты команды Казахстана по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Алан Курмангалиев (Караганда), Санжар Жубанов (Уральск) и Тимофей Герасименко (Нур-Султан) завершили свои выступления в бельгийском городе Спа на юношеском турнире WTT Youth Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В возрастной категории до 15 лет Алан победил Натанеля Абрамова (Израиль) 3:0, Эндрю Сао (США) 3:0, а в 1/16 финала уступил Ури Алмору (Израиль) 1:3.

Среди 17-летних Алан Курмангалиев прошёл соперников из Италии, Индии, Испании, Словакии, Румынии, но в четвертьфинале проиграл Теодору Истрате (Румяния) 0:3.

В возрасте до 19 лет Санжар Жубанов был сильнее Йоханнеса Маада (Австрия) 3:1, слабее Сохана Жиля (Франция) 2:3, Матуеша Залевский (Польша) 0:3 и не вышел в основную сетку соревнования.

Тимофей Герасименко в подгруппе занял последнее место, пропустив вперёд Борна Петека (Хорватия) 1:3, Мартина Фросета (Норвегия) 1:3.