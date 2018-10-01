WorldSkills Kazakhstan повышает престиж рабочих профессий - Асима Бимендина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект WorldSkills Kazakhstan повышает и продвигает престиж рабочих специальностей, заявила в ходе пресс-конференции в СЦК редставитель правления НАО «Холдинг«Кәсіпқор» и.о. председателя правления НАО «Холдинг «Кәсіпқор» Асима Бимендина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В организацию WorldSkills Europe входят 28 стран. Проект WorldSkills Kazakhstan повышает и продвигает престиж рабочих специальностей, снижает дефицит специалистов в средних и профессиональных учебных заведениях, вносит огромный вклад в подготовку востребованных кадров для нашей страны, которая вышла на путь конкурентоспособного и инновационного путей развития», - сказала Асима Бимендина.

Как проинформировала спикер, 26-28 сентябя 2018 года прошел чемпионат среди молодежи «EuroSkills» в Будапеште.

«Чемпионат охватил строительные, производственные и машиностроительные технологии, робототехнику, транспортные, логистические и другие 37 рабочие компетенции. От нашей страны молодые специалисты соревновались по 23 компетенциям. Это - обслуживание грузовой техники, облицовка плиткой, сварочные технологии, поварское дело, сантехника и отопление, обслуживание холодильной и вентиляционной техники, ресторанный сервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, малярные и декоративные работы, флористика, мехатроника, визуальный мерчендайзинг и витринистика, кирпичная кладка, графический дизайн, пекарское мастерство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтажные работы, лабораторный химический анализ, инженерная графика, парикмахерское искусство, дизайн и моделирование одежды, веб-дизайн», - сообщила она.

Асима Бимендина сообщила, что по итогам чемпионата участница по компетенции «Парикмахерское искусство» Назира Абдухалилова, заработавшая по своей специальности более 700 баллов, награждена «Медальоном отличия».

По мнению спикера, чемпионат дал молодым людям возможность продемонстрировать свои навыки, профессионализм для аудитории, а также повысить свои квалификацию, знания и получить консультации у профессиональных специалистов в выборе направления в будущем.

«Это мероприятие является частью Послания Главы государства в рамках реализации конкретных задач в области создания и улучшения рабочего статуса общего трудового общества, привлечения молодежи в сферу профессионального и технического образования, подготовки специалистов в области конкурентной среды для технической отрасли на рынке труда», - сказала Асима Бимендина.



Автор: Лаура Амантаева