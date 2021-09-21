World Energy Week впервые пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 4 по 8 октября пройдет World Energy Week и XIV Евразийский форум KAZENERGY, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие Ассоциация KAZENERGY проводит совместно со Всемирным энергетическим советом (WEC) по теме «Energy For Better Lives/Энергетика во благо человечества».

В этом году World Energy Week впервые проводится в Центральной Азии, столице Республике Казахстан – в Нур-Султане.

Основная цель мероприятия – содействие устойчивому развитию и использованию энергии на благо человечества. Всемирная энергетическая неделя 2021 года проводится национальным комитетом Республики Казахстан. Недельная программа предложит широкий спектр мероприятий и сетевых возможностей для глобального энергетического сообщества, в том числе эксклюзивные заседания высокого уровня, на которые соберутся главы отраслевых министерств, руководители транснациональных корпораций и международных организаций, широкая аудитория лидеров и экспертов в области энергетики. Мероприятие будет способствовать дебатам и открытому диалогу по вопросам энергетики для создания устойчивых энергетических систем на национальном, региональном и глобальном уровнях.

ENERGY FOR BETTER LIVES/ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Тема отражает стремления международного сообщества в обеспечении энергетической безопасности, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Выбор темы также связан с усилиями по преодолению мирового кризиса, вызванного пандемией СOVID-19 и улучшению жизни людей.

XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY

За 14-летнюю историю Евразийский форум KAZENERGY стал главным международным событием энергетического сектора в регионе. Форум призван обеспечить эффективный диалог между участниками энергетических рынков, рассмотреть актуальные тенденции и направления развития энергетической системы.

Во время форума в рамках празднования 30-летия Независимости РК на площадке XIV Евразийского форума KAZENERGY состоится ряд презентаций и событий:

• Презентация книги «Нефть и газ Казахстана – 30 лет независимости: Путь созидания»

• Презентация документального фильма (серия из пяти фильмов)

• Специальная конференция, посвященная 30-летию Независимости РК

Также будет представлен V Национальный энергетический доклад – наиболее всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического сектора Казахстана.

Регистрация для участия на мероприятии открыта на сайте kazenergyforum.com.

Всемирный Энергетический Совет (World Energy Council) – крупнейшая энергетическая международная неправительственная организация, созданная в 1923 году. В состав ВЭС входят более 90 национальных комитетов, представляющих более 300 организаций, включая органы государственной власти, промышленные и экспертные организации. Ежегодно советом проводится глобальное мероприятие лидеров мировой энергетики – World Energy Week.