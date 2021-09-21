РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    World Energy Week впервые пройдет в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 4 по 8 октября пройдет World Energy Week и XIV Евразийский форум KAZENERGY, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Мероприятие Ассоциация KAZENERGY проводит совместно со Всемирным энергетическим советом (WEC) по теме «Energy For Better Lives/Энергетика во благо человечества».

    В этом году World Energy Week впервые проводится в Центральной Азии, столице Республике Казахстан – в Нур-Султане.

    Основная цель мероприятия – содействие устойчивому развитию и использованию энергии на благо человечества. Всемирная энергетическая неделя 2021 года проводится национальным комитетом Республики Казахстан. Недельная программа предложит широкий спектр мероприятий и сетевых возможностей для глобального энергетического сообщества, в том числе эксклюзивные заседания высокого уровня, на которые соберутся главы отраслевых министерств, руководители транснациональных корпораций и международных организаций, широкая аудитория лидеров и экспертов в области энергетики. Мероприятие будет способствовать дебатам и открытому диалогу по вопросам энергетики для создания устойчивых энергетических систем на национальном, региональном и глобальном уровнях.

    ENERGY FOR BETTER LIVES/ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

    Тема отражает стремления международного сообщества в обеспечении энергетической безопасности, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Выбор темы также связан с усилиями по преодолению мирового кризиса, вызванного пандемией СOVID-19 и улучшению жизни людей.

    XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY

    За 14-летнюю историю Евразийский форум KAZENERGY стал главным международным событием энергетического сектора в регионе. Форум призван обеспечить эффективный диалог между участниками энергетических рынков, рассмотреть актуальные тенденции и направления развития энергетической системы.

    Во время форума в рамках празднования 30-летия Независимости РК на площадке XIV Евразийского форума KAZENERGY состоится ряд презентаций и событий:

    • Презентация книги «Нефть и газ Казахстана – 30 лет независимости: Путь созидания»

    • Презентация документального фильма (серия из пяти фильмов)

    • Специальная конференция, посвященная 30-летию Независимости РК

    Также будет представлен V Национальный энергетический доклад – наиболее всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического сектора Казахстана.

    Регистрация для участия на мероприятии открыта на сайте kazenergyforum.com.

    Всемирный Энергетический Совет (World Energy Council) – крупнейшая энергетическая международная неправительственная организация, созданная в 1923 году. В состав ВЭС входят более 90 национальных комитетов, представляющих более 300 организаций, включая органы государственной власти, промышленные и экспертные организации. Ежегодно советом проводится глобальное мероприятие лидеров мировой энергетики – World Energy Week.


    Теги:
    Энергетика Общество
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!