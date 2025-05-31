РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 31 Май 2025 | GMT +5

    World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование для допуска на турниры

    Организация World Boxing обязует всех боксеров проходить гендерное тестирование, чтобы определить право спортсменов на участие в своих турнирах, передает агентство Kazinform. 

    Иман Хелиф
    Фото: Algeria FC

    Как говорится в опубликованном заявлении организации, World Boxing введет обязательное гендерное тестирование, чтобы определить право спортсменов мужского и женского пола на участие в соревнованиях.

    - Введение обязательного тестирования станет частью новой политики «Пол, возраст и вес», чтобы обеспечить безопасность всех участников и создать равные условия для мужчин и женщин, - отметили в World Boxing.

    World Boxing направила 30 мая письмо в Алжирскую федерацию бокса, в котором сообщается, что победительница турнира по боксу XXXIII Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф не будет допущена к участию в женской категории на Кубке Эйндховена по боксу или любом другом мероприятии World Boxing, пока не пройдет генетический скрининг пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing.

    Напомним, Хелиф и тайваньская боксерша Линь Юй-тин оказались в центре внимания на Олимпийских играх в Париже из-за разразившегося скандала, который доминировал в заголовках и вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

    Теги:
    Спорт Бокс Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают