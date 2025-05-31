World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование для допуска на турниры

Как говорится в опубликованном заявлении организации, World Boxing введет обязательное гендерное тестирование, чтобы определить право спортсменов мужского и женского пола на участие в соревнованиях.

- Введение обязательного тестирования станет частью новой политики «Пол, возраст и вес», чтобы обеспечить безопасность всех участников и создать равные условия для мужчин и женщин, - отметили в World Boxing.

World Boxing направила 30 мая письмо в Алжирскую федерацию бокса, в котором сообщается, что победительница турнира по боксу XXXIII Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф не будет допущена к участию в женской категории на Кубке Эйндховена по боксу или любом другом мероприятии World Boxing, пока не пройдет генетический скрининг пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing.

Напомним, Хелиф и тайваньская боксерша Линь Юй-тин оказались в центре внимания на Олимпийских играх в Париже из-за разразившегося скандала, который доминировал в заголовках и вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.