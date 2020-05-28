World Archery запускает вторую серию виртуальных соревнований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) продолжает серию виртуальных турниров. На этот раз в соревновании примут участие представители стрельбы из классического лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В начале этого месяца World Archery запустила он-лайн соревнование, чтобы заполнить проблем вызванный перерывом в соревнованиях, в котором восемь составных лучников практически соревнуются друг с другом. Победителем первых соревнований стала Сара Лопес из Колумбии, одержавшая победу над Андерсом Фаугстадом из Норвегии.

В настоящее время объявлено о второй серии соревнований, квалификационный период которого пройдет с 5 по 8 июня, а матчи - с 13 по 21 июня. Как и в первых соревнованиях, четыре лучника-мужчины займут одну сторону, а четыре спортсменки - другую. Матч за золотую медаль будет проходить между победителями каждой стороны.