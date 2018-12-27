Work center Астаны насчитывает 3 тысячи вакансий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открыт информационный пункт Work center. В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий, передает официальный сайт столичного акимата.

Информационный пункт Work center открыт в районе старого железнодорожного вокзала управлением занятости и социальной защиты совместно с акиматом района Сарыарка. Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства.

В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий. В центре также можно пройти обучение или переподготовку востребованным специальностям по экспресс-курсам. Сотрудники информационного центра также помогут составить правильное резюме и выбрать подходящую профессию.