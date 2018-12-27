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Work center Астаны насчитывает 3 тысячи вакансий

27 Декабря 2018 12:01 120
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Work center Астаны насчитывает 3 тысячи вакансий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открыт информационный пункт Work center. В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий, передает официальный сайт столичного акимата. 

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Информационный пункт Work center открыт в районе старого железнодорожного вокзала управлением занятости и социальной защиты совместно с акиматом района Сарыарка. Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства.
В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий. В центре также можно пройти обучение или переподготовку востребованным специальностям по экспресс-курсам. Сотрудники информационного центра также помогут составить правильное резюме и выбрать подходящую профессию.

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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