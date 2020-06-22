Wi-Fi появился в парках Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Согласно эталонному стандарту «умного» города в Шымкенте запущена информационно-познавательная система «Aqyldy kunbagys», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Данная система позволяет в парках и общественных местах заряжать телефон и пользоваться Wi-Fi. Устройство работает с помощью панелей и аккумуляторов посредством воздействия солнечных лучей.

В Шымкенте комплекс «Aqyldy kunbagys» установлен в 20 местах: Парк Независимости – 6, Центральный парк - 3, Парк Металлургов - 3, Парк Победы - 3, Дендропарк - 3, Кошкар-ата - 2.