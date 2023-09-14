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    15:52, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    WhatsApp запустил новую функцию создания каналов, как в Telegram

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    WhatsApp запустил новую функцию создания каналов, которая будет доступна в 150 странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный блог мессенджера, передает МИА «Казинформ».

    Новая функция позволит пользователям получать важные новости – авторы каналов смогут публиковать тексты, фотографии, видео и опросы. Свои каналы смогут создать организации, спортивные команды, лидеры мнений, создатели контента. Чуть позже функцией смогут и другие пользователи.

    В блоге WhatsApp отмечается, что личные данные подписчиков каналов будут защищены – скрыты от других пользователей и администратора.

    Каналы можно найти во вкладке «Новости», которая расположена отдельно от чатов с друзьями, семьей и сообществами WhatsApp.

    История каналов будет храниться на серверах WhatsApp не более 30 дней. Администраторы также будут иметь возможность блокировать снимки экрана и пересылку контента со своего канала.

    У администраторов также будет возможность решать, кто может следить за их каналом и хотят ли они, чтобы их канал был доступен в каталоге или нет.

    В блоге также отмечается, что это только начало и возможности новой функции будут расширяться.


    Теги:
    Общество Соцсети Связь, ТВ, IT
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