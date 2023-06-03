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WhatsApp, TikTok, Roblox: в какие приложения казахстанские дети чаще заходят с мобильных устройств

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2023, 22:16
WhatsApp, TikTok, Roblox: в какие приложения казахстанские дети чаще заходят с мобильных устройств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Лаборатория Касперского» проанализировала, в каких мобильных приложениях дети в Казахстане проводили больше всего времени с мая 2022-го по апрель 2023 года включительно, передает МИА «Казинформ».

Пальма первенства принадлежала YouTube, его доля составила треть от всего объема времени, проведенного в десяти самых популярных приложениях. На втором и третьем местах оказались WhatsApp (19%) и TikTok (18%). Казахстанская тройка лидеров совпадает с общемировой.

Также в казахстанский топ-10 вошли игровые приложения Roblox (9%), Brawl Stars (3%), и Standoff (2%), браузер Chrome (6%), мессенджер Telegram (4%), социальная сеть Instagram (3,5%) и YouTube Kids (3%).

Кроме того, «Лаборатория Касперского» проанализировала, какие типы сайтов посещали казахстанские дети с мобильных устройств на iOS и Android, и обнаружила, что наиболее высокий интерес у них вызывали мультимедийные развлечения.

Согласно анонимизированной статистики компании, на их долю пришлась половина всех посещаемых ресурсов. Вторыми по распространенности стали средства интернет-коммуникации, их доля составила 27%. На третьем месте оказались игры: на их долю пришлось около 8%.

Что касается типов ресурсов, наиболее посещаемых с настольных компьютеров и ноутбуков, на первом месте оказались средства интернет-коммуникации (38%), на втором мультимедийные развлечения (35%), а на третьем — новостные ресурсы (7%).

Общая мировая статистика поисковых запросов показала, что наиболее часто дети искали на YouTube имена блогеров или названия каналов, связанные с развлечениями, челленджами и лайфстайл-видео (19%). На втором месте — мультфильмы, сериалы и аниме (17%), на третьем — музыкальные исполнители и игровые блогеры (более 15%). В топе мультфильмов — «Леди Баг и Супер-Кот», фильмов — «Братья Супер Марио в кино», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Рок дог 3: Битва за бит».

«Мы видим, что дети все чаще играют в видеоигры с мобильных устройств, хотя еще несколько лет назад они предпочитали для этого компьютеры. Кроме того, наша статистика подтверждает, что одной из ключевых возможностей интернета для них остается общение. В День защиты детей призываем: регулярно напоминайте детям о том, что при общении в сети нужно соблюдать осторожность, не публиковать слишком много личной информации и никому не передавать свои логины и пароли», — комментирует Валерий Зубанов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.


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