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WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
2 Января 2019 17:35 218
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года. Об этом сообщается на сайте компании, передает ТАСС.
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Со 2 февраля 2020 года Whatsapp прекратит поддержку еще двух популярных ОС - Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Теперь пользователи не смогут создавать новые аккаунты на устройствах данных ОС. Мессенджер также может перестать работать на таких устройствах, поскольку Whatsapp больше не планирует активно разрабатывать программы для данных ОС.
Ключевые слова: СМИ,
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