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WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

2 Января 2019 17:35 218
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WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года. Об этом сообщается на сайте компании, передает ТАСС.

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Со 2 февраля 2020 года Whatsapp прекратит поддержку еще двух популярных ОС - Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Теперь пользователи не смогут создавать новые аккаунты на устройствах данных ОС. Мессенджер также может перестать работать на таких устройствах, поскольку Whatsapp больше не планирует активно разрабатывать программы для данных ОС.

 

 

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Ключевые слова: СМИ,
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