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WhatsApp подключает к видеобеседе теперь до восьми человек

29 Апреля 2020, 10:00
WhatsApp подключает к видеобеседе теперь до восьми человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовые видеозвонки WhatsApp стали доступны всем желающим. Обновление доступно для iOS и Android, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ixbt.com.

Команда разработчиков популярного мессенджера WhatsApp выпустили обновление с увеличенным количеством участников видеозвонков для обычных пользователей. Эту функцию интенсивно обсуждали в сети в последнее время.

Ранее функция была доступна в тестовом режиме в бета-версии приложения. Тестирование проводилось с прошлой недели.

Теперь WhatsApp с расширенным лимитом можно загрузить на iPhone из App Store и смартфоны Android с сайта WhatsApp (версия 2.20.141). Интересно, что в Google Play на момент написания новости доступна только старая версия приложения.

Обновление позволяет подключать к групповым звонкам до восьми человек вместо прежних четырёх. Также разработчики отмечают, что такие звонки защищены и имеет сквозное шифрование. При этом все участники должны использовать последнюю версию WhatsApp.

Для пользователей iPhone в новой версии был доработан интерфейс для соответствия дизайну iOS 13, в том числе появилось обновлённое меню управления сообщениями.


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