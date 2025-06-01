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    05:17, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с 1 июня

    С этого воскресенья, 1 июня, WhatsApp официально прекращает поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на 9to5Mac.

    WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с 1 июня
    Фото: pexels.com

    — Если вы или кто-то из ваших знакомых всё ещё пользуетесь старым iPhone, обратите внимание: с этого воскресенья, 1 июня, WhatsApp официально прекращает поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, — говорится в сообщении издания. 

    По данным 9to5Mac, в рамках регулярного обновления приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, повышает минимальные системные требования.

    Изначально изменения планировались на 5 мая, но крайний срок был перенесён на несколько недель — до 1 июня. Таким образом, начиная с этого воскресенья, WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и выше.

    Прекращается поддержка устройств на Android 5.0 и ниже.

    На практике это означает, что WhatsApp больше не будет работать на следующих моделях iPhone:  

    • iPhone 5s 
    • iPhone 6 
    • iPhone 6 Plus

    Некоторые источники упоминают в списке следующие модели:

    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (1-го поколения)

    — Однако эти устройства поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если на них установлена последняя доступная версия iOS, они смогут продолжить работу с WhatsApp — по крайней мере до следующего этапа прекращения поддержки, который, вероятно, не наступит ещё год или два, — добавили в 9to5Мас. 

    Также отмечается, что в мире около 3 млрд пользователей WhatsApp. 

    Напомним, 5 мая полностью прекратил свою работу Skype.

    Теги:
    Технологии Соцсети Связь, ТВ, IT Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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