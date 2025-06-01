WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с 1 июня
С этого воскресенья, 1 июня, WhatsApp официально прекращает поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на 9to5Mac.
— Если вы или кто-то из ваших знакомых всё ещё пользуетесь старым iPhone, обратите внимание: с этого воскресенья, 1 июня, WhatsApp официально прекращает поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, — говорится в сообщении издания.
По данным 9to5Mac, в рамках регулярного обновления приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, повышает минимальные системные требования.
Изначально изменения планировались на 5 мая, но крайний срок был перенесён на несколько недель — до 1 июня. Таким образом, начиная с этого воскресенья, WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и выше.
Прекращается поддержка устройств на Android 5.0 и ниже.
На практике это означает, что WhatsApp больше не будет работать на следующих моделях iPhone:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Некоторые источники упоминают в списке следующие модели:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1-го поколения)
— Однако эти устройства поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если на них установлена последняя доступная версия iOS, они смогут продолжить работу с WhatsApp — по крайней мере до следующего этапа прекращения поддержки, который, вероятно, не наступит ещё год или два, — добавили в 9to5Мас.
Также отмечается, что в мире около 3 млрд пользователей WhatsApp.
Напомним, 5 мая полностью прекратил свою работу Skype.