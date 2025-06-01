WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с 1 июня

— Если вы или кто-то из ваших знакомых всё ещё пользуетесь старым iPhone, обратите внимание: с этого воскресенья, 1 июня, WhatsApp официально прекращает поддержку ряда устаревших моделей смартфонов, — говорится в сообщении издания.

По данным 9to5Mac, в рамках регулярного обновления приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, повышает минимальные системные требования.

Изначально изменения планировались на 5 мая, но крайний срок был перенесён на несколько недель — до 1 июня. Таким образом, начиная с этого воскресенья, WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и выше.

Прекращается поддержка устройств на Android 5.0 и ниже.

На практике это означает, что WhatsApp больше не будет работать на следующих моделях iPhone:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Некоторые источники упоминают в списке следующие модели:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-го поколения)

— Однако эти устройства поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если на них установлена последняя доступная версия iOS, они смогут продолжить работу с WhatsApp — по крайней мере до следующего этапа прекращения поддержки, который, вероятно, не наступит ещё год или два, — добавили в 9to5Мас.

Также отмечается, что в мире около 3 млрд пользователей WhatsApp.

Напомним, 5 мая полностью прекратил свою работу Skype.