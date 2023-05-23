WhatsApp добавит новую функцию редактирования сообщений

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - WhatsApp объявил о добавлении новой функции, которая позволит пользователям редактировать сообщения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Компания заявила, что сообщения можно будет редактировать в течение 15 минут после отправки.

Служба обмена мгновенными сообщениями является частью американского технологического гиганта Meta, которому также принадлежат Facebook и Instagram.

Эта функция станет доступна 2 миллиардам пользователей WhatsApp в ближайшие недели. Наибольшее количество пользователей сервиса - 487 миллионов - насчитывается в Индии.

«От исправления простой орфографической ошибки до добавления дополнительного контекста к сообщению, мы рады предоставить вам больше контроля над вашими чатами», — говорится в заявлении компании.

«Все, что вам нужно сделать, — это нажать и удерживать отправленное сообщение и выбрать «Редактировать» в меню в течение пятнадцати минут после этого», — говорится в заявлении.

Отредактированные сообщения будут помечены как «отредактированные», чтобы получатели знали, что содержимое было изменено.

Однако им не будет показано, как сообщение менялось с течением времени.

Функция редактирования была введена социальной платформой Facebook почти десять лет назад. Примерно в то же время Facebook сообщил, что более половины его пользователей заходили на сайт с мобильных телефонов, на которых совершается больше опечаток.

В прошлом году социальная сеть Илона Маска Twitter заявила, что предоставляет платным подписчикам возможность редактировать свои твиты. Их можно редактировать несколько раз в течение 30 минут после публикации.