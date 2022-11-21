WBO вынесла официальное решение по бою Жанибек Алимханулы - Хайме Мунгия

21 Ноября 2022, 08:28

21 Ноября 2022, 08:28

WBO вынесла официальное решение по бою Жанибек Алимханулы - Хайме Мунгия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) назначила поединок чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и мексиканского экс-чемпиона на категорию ниже Хайме Мунгии (41-0, 33 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Чемпионский комитет WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения», - говорится в письме, которое организация отправила представителям боксеров.

Если представители Жанибека Алимханулы и Хайме Мунгии не сумеют достичь договоренности в срок, будут назначены промоутерские торги. Их датой определили 5 декабря, а минимальная ставка составит $200 000.

Сторону Жанибека Алимханулы представляет компания Top Rank и менеджер Эгис Климас, тогда как интересы Хайме Мунгии совместно отстаивают промоушены Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions.

Вынесенное решение президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал еще в конце октября — до того, как Жанибек Алимханулы 12 ноября провел защиту против британца Дензела Бентли, победив по очкам, а Хайме Мунгия неделей позже нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Ранее сообщалось, что «временный» чемпион мира WBC в среднем весе Карлос Адамес из Доминиканской Республики дал согласие на бой с Жанибеком Алимханулы.

Фото: sports.kz