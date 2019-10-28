-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
вчера 16:10
-
вчера 15:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:47
-
вчера 13:30
-
-
вчера 13:09
-
-
-
-
вчера 12:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:21
-
-
-
-
26.10.2019 23:47
-
-
26.10.2019 22:26
-
-
-
26.10.2019 20:54
-
-
26.10.2019 20:00
-
26.10.2019 19:23
-
-
26.10.2019 18:50
-
26.10.2019 18:29
-
26.10.2019 18:10
-
26.10.2019 17:50
-
26.10.2019 17:35
-
26.10.2019 17:20
-
-
WBO прокомментировала победу Каната Ислама
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) прокомментировала победу казахстанского боксера Каната Ислама над намибийцем Уолтером Каутондоквой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ислам выиграл единогласным решением судей и защитил свой пояс чемпиона в первом среднем весе по версии WBO International. После этой победы WBO пообещала поднять казахстанца в своем рейтинге.
«Ислам — 8-й номер в рейтинге WBO и, скорее всего, он поднимется. Это был не лучший вечер для Каната, но он сделал достаточно, чтобы выиграть решением», — отмечает WBO.
«Добавим, что большинство казахстанских болельщиков не в восторге от победы Ислама: они считают, что судьи были слишком благосклонны к нему, а победы заслуживал Каутондоква», - пишет Sports.kz.
- Канат Ислам боксировал со сломанной кистью - Qazaq promotions
- Казахстанские фехтовальщики завоевали «серебро» на молодежном чемпионате Азии
- Команда Казахстана по футзалу обыграла сборную Румынии
- Аким Алматы поздравил Каната Ислама с победой
- Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике
- Канат Ислам защитил титул WBO International в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана