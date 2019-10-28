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WBO прокомментировала победу Каната Ислама

28 Октября 2019 03:35
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WBO прокомментировала победу Каната Ислама

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) прокомментировала победу казахстанского боксера Каната Ислама над намибийцем Уолтером Каутондоквой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Ислам выиграл единогласным решением судей и защитил свой пояс чемпиона в первом среднем весе по версии WBO International. После этой победы WBO пообещала поднять казахстанца в своем рейтинге.

«Ислам — 8-й номер в рейтинге WBO и, скорее всего, он поднимется. Это был не лучший вечер для Каната, но он сделал достаточно, чтобы выиграть решением», — отмечает WBO.

«Добавим, что большинство казахстанских болельщиков не в восторге от победы Ислама: они считают, что судьи были слишком благосклонны к нему, а победы заслуживал Каутондоква», - пишет Sports.kz.

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Ключевые слова: Спорт,
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