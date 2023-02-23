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    23:42, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    WBO обязала Жанибека Алимханулы и Лиама Смита договориться о проведении боя

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала официальное письмо, в котором обязала Жанибека Алимханулы и британца Лиама Смита договориться о проведении боя в течение 20 дней. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Приказываем стороны начать переговоры по предмету спора. Лагерям предоставляется 20 дней на достижение соглашения. Неспособность достичь соглашения в течение срока, предусмотренного в этом документе, приведет к тому, что этот комитет распорядится о проведении процедуры промоутерских торгов в соответствии с регламентом WBO для соревнований на первенство мира. Минимальная приемлемая ставка за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе составляет двести тысяч долларов. Любая из вовлеченных сторон может запросить промоутерские торги в любое время в ходе процесса переговоров», - отмечается в письме WBO.


    Фото: instagram.com/liambeefysmith, instagram.com/janibek_alimkhanuly
    Теги:
    Бокс Спорт Жанибек Алимханулы
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