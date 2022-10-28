WBO назначила самый большой бой в карьере Жанибека Алимханулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) назначила обязательную защиту титула в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы против мексиканца Хайме Мунгии (40-0, КО 32), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В эти дни проходит конвенция WBO — организации, в которой Алимханулы владеет титулом чемпиона мира в среднем весе. Президент WBO Пако Валькарсель сообщил: первый номер рейтинга Мунгия становится обязательным претендентом, а Алимханулы в случае победы над Дензелом Бентли будет обязан встретиться следующим именно с мексиканцем.

Бой Алимханулы — Бентли состоится 12 ноября.

Фото: Telegram-канал «Спорт Шредингера».