WBC обратился к Али Ахмедову после победы и завоевания титула

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на победу казахстанского суперсредневеса Али Ахмедова над американцем Габриэлем Росадо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов и Росадо провели бой в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес III в Лас-Вегасе. Десятираундовый бой за титулы IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе завершился победой Али единогласным судейским решением.

«Али Ахмедов побеждает Росадо в прекрасном выступлении и завоевывает титул WBC Silver в 168 фунтах! Поздравляем!», — отмечается в социальных сетях Всемирной боксерской организации.

Фото: Sports.kz