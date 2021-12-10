Новости
WBC анонсировал бой Фирузы Шариповой за «абсолют»
10 Декабря 2021 21:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) решил познакомить любителей бокса с казахстанской претенденткой на титулы в легком весе Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене «Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Куньлунем»
11 декабря в английском Ливерпуле 27-летняя уроженка Тараза сразится с абсолютной чемпионкой мира в легком дивизионе, 35-летней Кэти Тейлор (19-0, 6 КО) из Ирландии.
В своем Твиттере WBC опубликовал видеоролик с лучшими моментами боев Шариповой, подписав его: «Фируза Шарипова хочет шокировать мир!»
Напомним, что для Тейлор бой с казахстанкой будет обязательной защитой титулов WBA, WBC, IBF и WBO.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Барыс» выиграл четвертый подряд матч КХЛ
- Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике
- Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене
- Марафонец Аркадий Губарев: «Я рад тому, что живу и наслаждаюсь жизнью»
- Жанбота Алдабергенова вышла в финал этапа Кубка мира по фристайл-акробатике
- Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047