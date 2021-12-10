WBC анонсировал бой Фирузы Шариповой за «абсолют»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) решил познакомить любителей бокса с казахстанской претенденткой на титулы в легком весе Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

11 декабря в английском Ливерпуле 27-летняя уроженка Тараза сразится с абсолютной чемпионкой мира в легком дивизионе, 35-летней Кэти Тейлор (19-0, 6 КО) из Ирландии.

В своем Твиттере WBC опубликовал видеоролик с лучшими моментами боев Шариповой, подписав его: «Фируза Шарипова хочет шокировать мир!»

Напомним, что для Тейлор бой с казахстанкой будет обязательной защитой титулов WBA, WBC, IBF и WBO.