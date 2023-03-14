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WBA приняла новое решение после отказа Головкина от титула

14 Марта 2023, 23:41
WBA приняла новое решение после отказа Головкина от титула

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заказала поединок за титул в среднем весе между новым чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) и первым претендентом австралийцем Майклом Зерафой (30-4, 19 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ассоциации.

Организация направила сторонам сообщение 13 марта с 30-дневным периодом переговоров, начинающимся 14 марта и заканчивающимся 13 апреля.

Лара стал новым обладателем титула WBA в среднем весе после того, как предыдущий чемпион казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от пояса.

Зерафа должен был проводить бой за вакантный титул IBF против бразильца Эскивы Фалькао (29-0, 20 КО), но WBA назначила Майкла следующим обязательным претендентом для Лары.

В прошлом месяце Геннадий Головкин также отказался от титула чемпиона мира по версии IBF. Таким образом, GGG больше не владеет ни одним из основных чемпионских поясов — у него остался лишь второстепенный по значимости титул от IBO.


Фото: sports.kz


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