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Washington Post: Вакцина от COVID-19 для детей до пяти лет может быть доступна к концу февраля

1 Февраля 2022 16:44
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Washington Post: Вакцина от COVID-19 для детей до пяти лет может быть доступна к концу февраля

ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте до пяти лет может быть доступна уже к концу февраля. Об этом со ссылкой на заявления «информированных людей» сообщила в понедельник вечером газета The Washington Post, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По данным газеты, производители вакцины – американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech – могут уже во вторник обратиться в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA) с запросом на получение разрешения на экстренное использование их противовирусного препарата для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, что – в случае получения разрешения – сделает эту вакцину первой, доступной для указанной возрастной группы. В ноябре 2021 года американские контрольные ведомства одобрили к применению препарат этих компаний для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Вакцинацию данным препаратом, как и в случае его применения для других возрастных групп, предполагается проводить в два этапа. Компании-производители, пишет издание, приступили в последние месяцы к тестированию третьей, бустерной дозы, так как двух прививок, как выяснилось, оказалось недостаточно для формирования надежного иммунного ответа. Срок представления бустерной вакцины пока не определен. Предполагается, что ситуация прояснится не ранее конца марта.

«Мы знаем, что двух доз недостаточно, - приводит газета слова неназванного информированного о разработке препарата эксперта. – Идея в том, чтобы запустить процесс рассмотрения (возможности применения) двух доз». Он пояснил, что если их применение будет признано допустимым, как обеспечивающих позитивный эффект, то лучше этим воспользоваться, не дожидаясь прояснения ситуации с бустерной дозой.


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#США   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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