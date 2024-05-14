Walmart уволит сотни корпоративных сотрудников

Американская транснациональная корпорация розничной торговли Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест, а также просит большинство удаленных работников переехать в центральные офисы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CNBC.

Работников Walmart в небольших офисах в Далласе (штат Техас), Атланте (штат Джорджия) и Торонто (штат Айова) просят переехать в другие центральные центры, такие как штаб-квартира корпорации в Бентонвилле (штат Арканзас), а также в город Хобокен (штат Нью-Джерси) или урбанизированный регион Южной Калифорнии (штат Калифорния).

По состоянию на 31 января 2024 года в Walmart работало около 2,1 млн сотрудников.

В 2023 году компания предпринимала шаги по сокращению штата сотрудников. Так, в феврале прошлого года компания закрыла три своих технологических центра в США и попросила сотни работников переехать для сохранения своих рабочих мест, а в апреле 2023 года было заявлено, что около 65% магазинов Walmart будут автоматизированы к концу 2026 финансового года.