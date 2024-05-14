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    14:08, 14 Май 2024 | GMT +6

    Walmart уволит сотни корпоративных сотрудников

    Walmart
    Фото: corporate.walmart.com

    Американская транснациональная корпорация розничной торговли Walmart сокращает сотни корпоративных рабочих мест, а также просит большинство удаленных работников переехать в центральные офисы, передает корреспондент  агентства Kazinform со ссылкой на CNBC.

    Работников Walmart в небольших офисах в Далласе (штат Техас), Атланте (штат Джорджия) и Торонто (штат Айова) просят переехать в другие центральные центры, такие как штаб-квартира корпорации в Бентонвилле (штат Арканзас), а также в город Хобокен (штат Нью-Джерси) или урбанизированный регион Южной Калифорнии (штат Калифорния).

    По состоянию на 31 января 2024 года в Walmart работало около 2,1 млн сотрудников.

    В 2023 году компания предпринимала шаги по сокращению штата сотрудников. Так, в феврале прошлого года компания закрыла три своих технологических центра в США и попросила сотни работников переехать для сохранения своих рабочих мест, а в апреле 2023 года было заявлено, что около 65% магазинов Walmart будут автоматизированы к концу 2026 финансового года.

    Теги:
    Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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