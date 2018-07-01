WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило снижение числа положительных допинг-проб у спортсменов в 2017 году по сравнению с показателями по итогам 2016 года. Об этом сообщается в отчете организации, опубликованном на сайте WADA, передает ТАСС.

В 2016 году процент положительных допинг-проб от общего количества взятых образцов составил 1,6% (4822 положительных из 300 565 взятых), в прошлом году процент снизился до 1,43% (4596 из 322 050). В отчете отмечается, что данный прогресс достигнут во многом благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.



Согласно отчету, в 2017 году около 80% аккредитованных WADA лабораторий зафиксировали увеличение числа проанализированных проб. Также отмечается, что в отчетный период было взято больше образцов крови по сравнению с предыдущим годом - 27 759 из 322 050 (в 2016-м - 23 298). На 3% увеличилось количество проанализированных биологических паспортов спортсменов (29 130).



«Отчет представляет собой всестороннее отражение результатов глобального антидопингового тестирования. Эти данные позволят организациям проанализировать их антидопинговые программы», - прокомментировал пресс-службе WADA генеральный директор агентства Оливье Ниггли.