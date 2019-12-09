WADA на четыре года отстранила Россию от Олимпиад

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях на 4 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании, которое прошло сегодня в швейцарской Лозанне, рассмотрено дело о манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории в конце 2018-го и начале 2019 года.

По итогам заседания Исполком WADA единогласно принял выводы независимого комитета по соответствию (CRC) WADA и признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу с лишением его статуса. Напомним, что после первого отстранения в 2015 году российское агентство было частично восстановлено в WADA в сентябре 2018 года.

На заседании принято решение о том, что в ближайшие 4 года к международным соревнованиям будут допущены только «чистые» спортсмены из России, которые при этом не смогут выступать под национальным флагом. Также WADA запретило проведение на территории РФ международных турниров на эти же сроки.

Кроме того, вынесен запрет высшему руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России принимать участие в спортивных турнирах в течение четырех лет.

Официально подозрения о манипуляциях в московской лаборатории WADA озвучило в сентябре этого года. Сообщалось, что перед передачей данных экспертам WADA были скрыты факты употребления допинга отдельными спортсменами. В декабре 2018 года как инспекторской группе WADA было отказано в полном доступе к Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия оборудования российским стандартам сертификации.

В сентябре этого года WADA затребовало от России объяснение по 31 вопросу, связанному с манипуляциями данными лаборатории. По всем пунктам российской стороной были даны все объяснения. Тем не менее вынесенное решение говорит о том, что указанные доводы не оказали положительного для РФ эффекта.

В ноябре руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что ответственность за корректировку данных лаборатории лежит на российских властях, а Олимпийский комитет России в манипуляциях не замешан.

Согласно действующей процедуре, окончательное решение об участии России в олимпиадах будет принимать Международный олимпийский комитет. Известно, что ранее руководство МОК не сомневалось в объективности расследований WADA.