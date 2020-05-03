Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

wa.me/77058126967 - чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе

3 Мая 2020, 13:33
wa.me/77058126967 - чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Офис цифровизации Министерства здравоохранения Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Tеlеgram-канал Минздрава.

Официальный канал Минздрава Казахстана в WhatsApp позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава Казахстана в WhatsApp:

1) В контактах своего смартфона сохраните номер +7 705 812 69 67 или перейдите по ссылке https://wa.me/77058126967;

2) Отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации.

Номер также будет опубликован на сайте Минздрава Казахстана www.dsm.gov.kz

По словам Мэтт Идема, операционного директора WhatsApp, в это непростое время люди пользуются WhatsApp чаще, чем когда-либо, чтобы общаться и поддерживать своих друзей, родных и близких.

«Мы рады, что смогли предоставить Минздраву Казахстана инструменты, которые помогут ему оперативно отвечать на вопросы населения о коронавирусе и предлагать людям своевременную и надежную информацию для поддержания их безопасности», - сказал он.

Чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API. Infobip предоставил коммуникационную платформу, а специалисты компании помогли в короткий срок настроить и запустить чат-бот.

«Сегодня каждый ответственный бизнес должен думать, как применить имеющиеся знания и инновации для противодействия всемирной угрозе, которую несет COVID-19. Обеспечение быстрого доступа к информации через удобный для пользователя канал уже давно стало необходимостью для каждой организации. Но в текущей ситуации противодействия общей угрозе эта задача становится важной как никогда», - комментирует Искандер Калыбеков, региональный директор Infobip в регионе Центральная Азия.

Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. В их числе - Всемирная Организация Здравоохранения, правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии.


Минздрав РК   Здравоохранение   Связь, ТВ, IT   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной