22 Сентября 2022, 12:08

Взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге с уполномоченных экономических операторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

Как сообщили в Комитете госдоходов, уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.

«В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано – 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания – 2,5 млрд тенге», - уточнили в ведомстве.

По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней.