Взыскание штрафов раскритиковал прокурор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло заседание координационного совета правоохранительных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью прокуратуры Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

О состоянии профилактики краж скота доложили ответственные сотрудники департамента полиции, управлений сельского хозяйства и ветеринарии. Как было отмечено, в прошлом году зарегистрировано 225 фактов скотокрадства.

«Из похищенных 1600 голов скота владельцам возвращена только половина. В текущем году уже зарегистрировано свыше 50 фактов краж скота, при этом похищено свыше 90 голов, найдено только 44 или 47%», - отметили в ведомстве.

Второй вопрос повестки совещания был посвящен профилактике наркопреступности.

Была обсуждена проблема стремительного развития в регионе продажи наркотиков через специальные сайты, Telegram-каналы и чаты с системой автоматизированных продаж при помощи ботов. Как было озвучено, существуют даже сайты с вакансиями курьера. К примеру, в Кокшетау кладмен за неделю может заработать до 350 тысяч тенге, оплата производится криптовалютой.

В завершение были рассмотрены вопросы взыскания административных штрафов, которые являются одним из источников для пополнения бюджета.

Прокурором Акмолинской области Айдосом Майлыбаевым была высказана критика о том, что по итогам прошлого года уполномоченными органами Акмолинской области было взыскано только 58% штрафов. Меньше было взыскано только в Карагандинской области.

«По итогам первого квартала текущего года с 50% мы находимся на пятом месте с конца таблицы», – резюмировал А. Майлыбаев.

В текущем году уполномоченными органами области наложено почти 40 тысяч штрафов на 830 млн тенге, из которых уплачено только 418 млн тенге.

По итогам обсуждения по каждому вопросу определены конкретные меры по улучшению ситуации, уполномоченным и заинтересованным государственным органам даны точечные поручения по активизации работы .