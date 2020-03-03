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вчера 20:21
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вчера 18:15
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Взявший в заложники около 30 человек в Маниле сдался властям
МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Уволенный охранник, который застрелил одного человека и взял в заложники около 30 человек в торговом центре Манилы, мирно сдался властям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Chinadaily.
Злоумышленник освободил всех заложников, прежде чем сам покинул торговый центр в 20:18 вечера понедельника.
Напомним, охранник, ранее уволенный с работы, в понедельник утром открыл огонь и взял в заложники около 30 сотрудников одного из торговых центров Сан-Хуана.
Мэр Фрэнсис Замора сообщил, что подозреваемый, вооруженный пистолетом, выстрелил в одного человека в торговом центре. Пострадавший находится в близлежащей больнице.
Замора сообщил, что полицейский переговорщик пытался поговорить со злоумышленником.
«Он чувствовал себя плохо, потому что его уволили с работы», - сказал Замора журналистам. Он также добавил, что этот человек пытался убедить других охранников присоединиться к нему. Однако это сделать ему не удалось. Мужчина говорил, что помимо пистолета у него была граната, но полиция данный факт не подтвердила.
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