Взявший в заложники около 30 человек в Маниле сдался властям

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Уволенный охранник, который застрелил одного человека и взял в заложники около 30 человек в торговом центре Манилы, мирно сдался властям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Chinadaily.

Злоумышленник освободил всех заложников, прежде чем сам покинул торговый центр в 20:18 вечера понедельника.

Напомним, охранник, ранее уволенный с работы, в понедельник утром открыл огонь и взял в заложники около 30 сотрудников одного из торговых центров Сан-Хуана.





Мэр Фрэнсис Замора сообщил, что подозреваемый, вооруженный пистолетом, выстрелил в одного человека в торговом центре. Пострадавший находится в близлежащей больнице.

Замора сообщил, что полицейский переговорщик пытался поговорить со злоумышленником.

«Он чувствовал себя плохо, потому что его уволили с работы», - сказал Замора журналистам. Он также добавил, что этот человек пытался убедить других охранников присоединиться к нему. Однако это сделать ему не удалось. Мужчина говорил, что помимо пистолета у него была граната, но полиция данный факт не подтвердила.