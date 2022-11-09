Взятку полицейскому пытался дать водитель в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе водитель пытался дать взятку полицейскому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На жителя Актобе возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки сотруднику полиции. 7 ноября на пересечении проспектов Абылхаир хана и Абая за нарушение ПДД была остановлена автомашина Kia Ceed, под управлением 25-летнего водителя. Во избежание административной ответственности по ст. 601 ч. 2 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», водитель предложил полицейскому взятку.

Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Страж правопорядка проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении в управление собственной безопасности.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия.

Фото: polisia.kz