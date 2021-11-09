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Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области

9 Ноября 2021 14:31
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Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – На жителя города Щучинска возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 2 ноября в Бурабайский районный отдел полиции поступило сообщение от сотрудника БПП ОМПС о том, что в городе Щучинске остановлена автомашина КамАЗ под управлением 32-летнего местного жителя.

«За непривлечение к административной ответственности по ст. 590 ч. 5 КоАП РК «Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи», водитель предложил полицейскому взятку. Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Полицейский проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении своему непосредственному руководству и в управление собственной безопасности. В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия», - рассказали в пресс-службе ДП.

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#Акмолинская область   #Коррупция   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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