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Взятку полицейскому пыталась дать жительница Шымкента

31 Августа 2021 12:44
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Взятку полицейскому пыталась дать жительница Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте женщина предложила взятку сотруднику управления полиции Енбекшинского района для непривлечения ее знакомого к административной ответственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

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«Страж порядка незамедлительно доложил о данном факте сотрудникам управления собственной безопасности и предотвратил коррупционное правонарушение. По факту зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.


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#Борьба с преступностью   #Коррупция   #Шымкент  
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