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Взятку от представителя казино получили госслужащие в Алматинской области

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2022, 20:38
Взятку от представителя казино получили госслужащие в Алматинской области

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области чиновники за покровительство казино получили взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области, в отношении которого избрана мера пересечения в виде «домашнего ареста» и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям города Капшагая Алматинской области.

«Изобличенные в группе лиц по предварительному сговору получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство», - уточнили в ведомстве.

В агентстве добавили, что расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению.


Алматинская область   Коррупция   ДЧС  
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