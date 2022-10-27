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    03:17, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Взятку бараном за покровительство предложил акмолинец сотруднице службы пробации

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Покровительство своей сожительнице, отбывающей наказание в условиях пробационного контроля, оценил житель Акмолинской области в тушу барана. Именно столько он предложил сотруднице службы пробации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, предложивший взятку мужчина недавно освободился из колонии, в которую попал за совершение тяжкого преступления.

    «В свои 37 лет имел за плечами лишь тюремный опыт, ни образования, ни профессии не получил, семьи не было. Отсидев срок, решил вернуться в родные края, где занялся разведением скота. С Еленой познакомились случайно в магазине. Она поселилась у родителей несколькими днями ранее. В пьяном угаре порезала сожителя в соседнем селе, за что получила 4 года ограничения свободы и вернулась в отчий дом отбывать срок наказания», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    Решили жить вместе. Оба работали: он занимался животноводством, она была прачкой в сельском ТОО. И вдруг сожитель решил помочь своей возлюбленной, пообещав, что она не будет отмечаться по графику, сможет выезжать с ним куда угодно и в любое время.

    «Мужчина обратился к инспектору районной службы пробации акмолинского ДУИС, на учете которой состояла Елена, бесцеремонно позвонив по телефону с предложением взаимовыгодного обмена. За покровительство подучетной Елены, беспрепятственное ее передвижение, свободное дальнейшее проживание в период отбытия срока наказания, Руслан предложил тушу барана и дальнейшее ежемесячное обеспечение мясом», - добавили в ведомстве.

    Мужчина был задержан. По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело.


    Теги:
    Акмолинская область Борьба с коррупцией Пенитенциарная система Правоохранительные органы
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