Взяткодателей и посредников во взяточничестве будут строго наказывать – Шынгыс Кабдула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «Antikor ortalygy» в сети Facebook рассказал об ответственности за дачу и получение взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября прошлого года Глава государства поручил усилить ответственность взяткодателей и посредников во взяточничестве. Следует отметить, что такой подход полностью соответствует международному опыту. Лица, намеренно занимающиеся подкупом должностных лиц, либо выступающие посредниками при передаче незаконного вознаграждения, должны нести серьезную уголовную ответственность. На сегодняшний день поручение Главы государства выполнено. В Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки. Например, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса «Дача взятки в значительном размере» максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями – запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности», – сказал Ш.Кабдула.

Глава Департамента подчеркнул, что граждане должны понимать серьезность борьбы с коррупцией, поскольку и берущие, и дающие взятки будут строго наказываться.

По словам Ш.Кабдула, жесткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания сразу в колонии минимальной безопасности будут применяться к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения. Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

Шынгыс Кабдула также призвал граждан отказаться от решения вопросов путем выплаты незаконных вознаграждений. За это предусмотрены жесткие уголовные санкции.