Взятки у граждан требовали лжесотрудники Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представляясь сотрудниками Агентства РК по противодействию коррупции, мошенники требовали взятки у граждан. Об этом сообщила на брифинге старший офицер Агентства Динара Кулумбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в 2020 году было рассмотрено 406 жалоб и обращений на действия должностных лиц, проведено 286 служебных расследований.

«Выявлены факты совершения мошеннических действий граждан под прикрытием Антикоррупционной службы. Выявлен ряд лиц, так называемых, лжесотрудников, которые занимались мошенничеством, представляясь сотрудниками антикоррупционной службы», - сказала Динара Кулумбетова.

По ее словам, в июле 2020 года по факту совершения неоднократных мошеннических действий и подстрекательства к даче взятки задержан житель Нур-Султана, который представляясь сотрудником антикоррупционной службы завладел денежными средствами гражданина Ж. на общую сумму свыше 70 млн тенге.

В ходе следствия было установлено, что мошенник с 2014 года находится в межгосударственном розыске правоохранительными органами РК за совершение особо тяжкого преступления.

Также были случаи в мае 2020 года в Кызылординской области и в декабре 2020 года в Алматы.

«В мае были пресечены мошеннические действия гражданина Туркестанской области, который использовал поддельное служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы, действуя на территории Кызылординской области. Он завладел имуществом на более 1 млн тенге. В декабре 2020 года житель Алматы, представившись сотрудником антикоррупционной службы, завладел денежными средствами другого гражданина в размере 5 млн тенге за положительное решение вопроса по уголовному делу, которое находится в суде», - добавила Динара Кулумбетова.