Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Взятки от инвалидов получали чиновники в Атырау

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2022, 16:06
Взятки от инвалидов получали чиновники в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау чиновники получали взятки от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Агентстве уточнили, что чиновники на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности.

«В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - добавили в ведомстве.

Атырауская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Регионы   Общество   Криминал  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге