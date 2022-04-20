Взятки на 10 млн тенге получил чиновник в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Атырауской области сообщили об идущих в регионе судах над акимом и чиновниками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Антикоррупционной службе Атырауской области сообщили, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении акима сельского округа Коптогай Курмангазинского района. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки от представителя ИП за оказание преимущества в обеспечении победителя путем заключения договора из одного источника.

Перед судом предстал также инспектор управления государственной инспекции труда Атырауской области. Он обвиняется в получении взятки от представителя ТОО за принятие положительного решения после проверки несчастного случая на производстве.

Кроме того, процесс проходит и в отношении руководителя дома культуры Онерпаз Махамбетского района, которого обвиняют в получения взятки за трудоустройство.

«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении должностного лица областной инспекции транспортного контроля по факту неоднократного получения взяток на общую сумму свыше 10 млн тенге. Деньги он получал от занимающихся грузоперевозками»,- сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.