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    09:27, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Взятки на 10 млн тенге получил чиновник в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Атырауской области сообщили об идущих в регионе судах над акимом и чиновниками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Антикоррупционной службе Атырауской области сообщили, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении акима сельского округа Коптогай Курмангазинского района. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки от представителя ИП за оказание преимущества в обеспечении победителя путем заключения договора из одного источника.

    Перед судом предстал также инспектор управления государственной инспекции труда Атырауской области. Он обвиняется в получении взятки от представителя ТОО за принятие положительного решения после проверки несчастного случая на производстве.

    Кроме того, процесс проходит и в отношении руководителя дома культуры Онерпаз Махамбетского района, которого обвиняют в получения взятки за трудоустройство.

    «Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении должностного лица областной инспекции транспортного контроля по факту неоднократного получения взяток на общую сумму свыше 10 млн тенге. Деньги он получал от занимающихся грузоперевозками»,- сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.


    Теги:
    Атырауская область Закон и право Регионы Казахстана Общество Суды
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