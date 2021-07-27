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Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе

27 Июля 2021 15:40
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Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сотрудника департамента промбезопасности подозревают во взятке. На время следствия 53-летний чиновник отстранен от должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК – Получение взятки – в отношении руководителя промышленной безопасности Экибастуза департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области проводила антикоррупционная служба.

«Согласно материалам дела, он получил взятку за содействие главному инженеру ТОО «Temirtau-bur» в беспрепятственной и ускоренной выдаче разрешения на производство взрывных работ на месторождении «Бозшаколь Тас» в Павлодарской области», – сообщил руководитель регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ернар Баянгазин на профилактическом мероприятии по противодействию коррупции с сотрудниками областного департамента Комитета промбезопасности МЧС РК.

Баянгазин подчеркнул, что с начала года уголовный закон для взяточников и взяткодателей максимально ужесточен. Санкция за этот вид преступления достигает 15 лет лишения свободы.
По его словам, случившееся в Экибастузе не пройдет бесследно и для руководства ведомства, которое не приняло должных мер по профилактике коррупции среди своих подчиненных.
К слову, по этому эпизоду речь идет о взятке 45 тысяч тенге.
Как сообщил глава антикоррупционной службы области, материалы с обвинительным актом будут переданы в прокуратуру, как в отношении взяткополучателя, так и взяткодателя.
Среди причин коррупционного правонарушения в рядах чиновников, контролирующих промышленные предприятия, а также организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, названа отдаленность экибастузского подразделения от областного департамента, что привело к бесконтрольности.
В целесообразности отдельного отдела в городе горняков усомнился заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Муса Танабаев. Он также отметил отсутствие ротации и проблему с подбором кадров в экибастузском отделе промбезопасности.
Глава областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК Асет Акимжанов сообщил, что все госуслуги, оказываемые ведомством, переведены в электронный формат, сокращены сроки их оказания.
Если раньше взрывные работы рассматривались 10 рабочих дней, то сейчас пять. Разрешений на производство взрывных работ выдано 15, отказов – пять.


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#Павлодарская область   #Коррупция  
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