Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сотрудника департамента промбезопасности подозревают во взятке. На время следствия 53-летний чиновник отстранен от должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК – Получение взятки – в отношении руководителя промышленной безопасности Экибастуза департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области проводила антикоррупционная служба.