Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сотрудника департамента промбезопасности подозревают во взятке. На время следствия 53-летний чиновник отстранен от должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК – Получение взятки – в отношении руководителя промышленной безопасности Экибастуза департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области проводила антикоррупционная служба.
Баянгазин подчеркнул, что с начала года уголовный закон для взяточников и взяткодателей максимально ужесточен. Санкция за этот вид преступления достигает 15 лет лишения свободы.
По его словам, случившееся в Экибастузе не пройдет бесследно и для руководства ведомства, которое не приняло должных мер по профилактике коррупции среди своих подчиненных.
К слову, по этому эпизоду речь идет о взятке 45 тысяч тенге.
Как сообщил глава антикоррупционной службы области, материалы с обвинительным актом будут переданы в прокуратуру, как в отношении взяткополучателя, так и взяткодателя.
Среди причин коррупционного правонарушения в рядах чиновников, контролирующих промышленные предприятия, а также организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, названа отдаленность экибастузского подразделения от областного департамента, что привело к бесконтрольности.
В целесообразности отдельного отдела в городе горняков усомнился заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Муса Танабаев. Он также отметил отсутствие ротации и проблему с подбором кадров в экибастузском отделе промбезопасности.
Глава областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК Асет Акимжанов сообщил, что все госуслуги, оказываемые ведомством, переведены в электронный формат, сокращены сроки их оказания.
Если раньше взрывные работы рассматривались 10 рабочих дней, то сейчас пять. Разрешений на производство взрывных работ выдано 15, отказов – пять.
- 19-летнего рабочего засыпало песком в Павлодарской области
- Продовольственная корзина в Павлодарской области - одна из самых дешевых в стране
- Коррупционеров принимали на работу в госорганы в СКО
- Фиктивная охрана скотомогильника: взятку получал чиновник акимата Петропавловска
- Две фуры и легковушка горели после столкновения в Павлодаре
- Педагоги, экономисты и политолог: кого избрали сельскими акимами в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана