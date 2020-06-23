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Взятка за проезд через блокпосты: 3 млн тенге штрафа выплатит госслужащий СКО

23 Июня 2020 15:55
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Взятка за проезд через блокпосты: 3 млн тенге штрафа выплатит госслужащий СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор сотруднику городского акимата, которого в апреле задержали по подозрению в получении взятки за беспрепятственное пересечение блокпостов во время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы областного суда, и.о. главного специалиста сектора коммунальной собственности и имущественного найма отдела финансов акимата Петропавловска за 50 тысяч тенге оформил и выдал жителю города, занимающемуся частным извозом, разрешение на беспрепятственное передвижение через блокпосты. Госслужащего задержали с поличным при получении денег.

«После задержания он не стал отрицать свою причастность к совершенному преступлению и чистосердечно раскаялся в содеянном. В судебном заседании, проведенном в сокращенном порядке, суд признал его виновным, установив исключительные отягчающие обстоятельства – совершение коррупционного преступления в условиях чрезвычайного положения. Вместе с тем, суд принял во внимание деятельное раскаяние виновного и назначил наказание в виде штрафа, эквивалентного 60-ти кратной сумме взятки, что составило 3 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Дополнительно бывшего госслужащего пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и должности, связанные с государственными интересами в финансовой сфере.

Меру пресечения в виде домашнего ареста заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Время содержания под домашним арестом зачтено в окончательный размер штрафа. Сумма штрафа уменьшилась на 350 тысяч тенге.

Осужденный может обжаловать приговор в течение 15 суток.




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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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