-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:49
-
-
-
-
Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления координации занятности и соцпрограмм Мангистауской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятности и социальных программ» области по подозрению в совершении коррупционного преступления. Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ за общее покровительство по работе.
Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы данного госучреждения по подозрению в неоднократном получении взяток в размере от 500 до 1 тыс. долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.
Досудебные расследования продолжаются.
Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
- Женис Касымбек поручил усилить разъяснительную работу среди получателей АСП
- Наказать глав районов за неисполнение показателей пообещал аким СКО
- Туман ожидается в Мангистауской области
- Назначен руководитель управления природных ресурсов Кызылординской области
- В Актюбинской области – ряд назначений
- Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана