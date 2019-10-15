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Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау

15 Октября 2019 11:08
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Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Управления координации занятности и соцпрограмм Мангистауской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятности и социальных программ» области по подозрению в совершении коррупционного преступления. Она, являясь председателем комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, подозревается в получении взятки в виде кондиционера от руководителя отдела указанного ГУ за общее покровительство по работе.

Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы данного госучреждения по подозрению в неоднократном получении взяток в размере от 500 до 1 тыс. долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.

Досудебные расследования продолжаются.

Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Коррупция, Акимат, Мангистауская область,
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