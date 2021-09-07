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Взятка в 50 миллионов тенге: задержан главный экоинспектор Кызылординской области

7 Сентября 2021, 18:56
Взятка в 50 миллионов тенге: задержан главный экоинспектор Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Главный экологический инспектор - заместителя руководителя Департамента экологии Кызылординской области задержан по подозрению в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов. Должностное лицо задержано и водворено в ИВС ДП Шымкента», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в Антикоррупционной службе, вчера оглашен приговор его предшественнику, главному экологическому инспектору - и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Аптикаликову, осужденному Специализированным межрайонным уголовным судом к 11 годам лишения свободы.

В феврале 2021 года он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.


Кызылординская область   Коррупция   Экология   Борьба с коррупцией  
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